鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 17:37

國泰金控 (2882-TW) 今 (16) 日代子公司國泰投信公告，經董事會決議通過，將由劉上旗出任國泰投信新任總經理，後續人事案將依主管機關核定為準。另一方面，國泰金重訊也指出，國泰世華銀行董事將由前董座陳祖培出任，並於 7 月 17 日生效。

據了解，郭明鑑辭任國泰世華董座後，由副董事長蔡宗翰暫代職缺，銀行預計 17 日召開董事會，外界預期屆時將推舉高齡 84 歲的陳祖培重掌銀行董事長兵符。此外，陳祖培本次也以「財團法人國泰世華銀行文教基金會」法人代表身分，出任國泰金控董事。

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而劉上旗辭任原國泰投信副董職務，改任國泰投信總經理，待金管會審查通過後生效。國泰金控對此表示，國泰投信未來將借重劉上旗充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，並打造具備強韌性的經營體質。