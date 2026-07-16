鉅亨網記者陳于晴 台北
國泰金控 (2882-TW) 今 (16) 日代子公司國泰投信公告，經董事會決議通過，將由劉上旗出任國泰投信新任總經理，後續人事案將依主管機關核定為準。另一方面，國泰金重訊也指出，國泰世華銀行董事將由前董座陳祖培出任，並於 7 月 17 日生效。
據了解，郭明鑑辭任國泰世華董座後，由副董事長蔡宗翰暫代職缺，銀行預計 17 日召開董事會，外界預期屆時將推舉高齡 84 歲的陳祖培重掌銀行董事長兵符。此外，陳祖培本次也以「財團法人國泰世華銀行文教基金會」法人代表身分，出任國泰金控董事。
而劉上旗辭任原國泰投信副董職務，改任國泰投信總經理，待金管會審查通過後生效。國泰金控對此表示，國泰投信未來將借重劉上旗充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，並打造具備強韌性的經營體質。
回顧這起人事異動背景，國泰投信上月爆發「利害關係人交易」踩紅線風暴。起因於時任國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任世芯 - KY 獨立董事，但內部控制防線失守，導致旗下 8 檔共同基金及全權委託帳戶誤買利害關係人管制股票，造成近 10 億元損失。日前，國泰投信前總經理張雍川已以「督導不周」為由主動請辭，並向大眾與投資人致上最深歉意。
下一篇