信昌電自結6月EPS 0.77元 上半年獲利年增逾3倍
鉅亨網記者彭昱文 台北
MLCC 及陶瓷粉末廠信昌電 (6173-TW) 因有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，今 (16) 日公告 6 月自結稅後純益 1.32 億元，月增約 55%、年增 169%，每股純益 0.77 元。
信昌電 6 月營收 5.03 億元，月增 10%、年增 29.1%；若加計先前已公告的 4、5 月自結數字，信昌電第二季營收 13.81 億元，季增 35.6%、年增 25.2%，稅後純益約 2.92 億元，季增逾 4 成，年增逾 730 倍，每股純益約 1.71 元。
累計信昌電上半年營收 24 億元，年增 17.4%，稅後純益約 4.96 億元，年增約 3.1 倍，每股純益約 2.9 元。
信昌電受惠 AI 需求升溫、稼動率滿載，推升營運表現，公司看好，今年 AI 營收比重可望達到雙位數百分比，全年整體營收目標雙位數成長，且在 AI 高階 MLCC 出貨帶動下，毛利率也會提升。
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