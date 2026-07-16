信昌電自結6月EPS 0.77元 上半年獲利年增逾3倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-16 17:00

MLCC 及陶瓷粉末廠信昌電 (6173-TW) 因有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，今 (16) 日公告 6 月自結稅後純益 1.32 億元，月增約 55%、年增 169%，每股純益 0.77 元。

信昌電總經理陳淳學。(鉅亨網資料照)

信昌電 6 月營收 5.03 億元，月增 10%、年增 29.1%；若加計先前已公告的 4、5 月自結數字，信昌電第二季營收 13.81 億元，季增 35.6%、年增 25.2%，稅後純益約 2.92 億元，季增逾 4 成，年增逾 730 倍，每股純益約 1.71 元。

‌



累計信昌電上半年營收 24 億元，年增 17.4%，稅後純益約 4.96 億元，年增約 3.1 倍，每股純益約 2.9 元。