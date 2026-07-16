鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 17:27

金管會今 (16) 日宣布，首度許可電子支付機構「歐付寶」經營國外小額匯兌及兼營外籍移工小額匯兌業務。歐付寶預計於今年第四季起，首階段開放用戶匯出款項至越南，單筆上限 5 萬元，並預計於明年下半年推出針對菲、印、越三國移工的薪資匯兌服務。此舉也宣告台灣的電子支付生態圈正式邁入跨境金融的新里程碑。

電支首例！歐付寶國外小額匯兌最快Q4上路 移工匯兌明年接棒。(鉅亨網資料照)

銀行局副局長張嘉魁說明，此次核准歐付寶承作新業務可分為兩大區塊，第一項是「國外小額匯兌業務」，此項業務並無身份限制，無論是本國籍民眾，或是合法在台的外籍人士，只要符合電支法規完成身份確認，並開立或升級至「第二類電子支付帳戶」即可使用。歐付寶第一階段規劃先開放匯出款項至越南，最快預計於今年第四季正式上路。

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金管會官員解釋，由於國外小額匯兌涉及資金跨境流轉，在身份安全防範上較為嚴謹。使用者除了需要核驗身分證件外，還必須綁定兩項金融支付工具以確認使用者身分。更重要的是，進行匯兌時必須綁定「存款帳戶」進行驗證與扣款，若僅綁定信用卡則不符合此項服務的規定。

在額度限制方面，單筆匯款上限為等值新台幣 5 萬元；每月累計上限為新台幣 30 萬元。此額度採合併計算，包含使用者在台灣境內的所有消費付款、國內轉帳以及國外匯兌之總額。

張嘉魁表示，此服務上線後，將為在台的新住民、產學合作的國際學生，提供更為便利、即時且低成本的資金調度管道，有助於落實普惠金融。

第二項則是「兼營外籍移工國外小額匯兌業務」，歐付寶預計 2027 年下半年推出。該服務主要針對印尼籍、菲律賓籍及越南籍移工，協助其將在台所得薪資安全、快速地匯回母國。

相較於一般的國外小額匯兌，移工專屬業務的 KYC(認識客戶) 審查機制更為單純且貼近移工需求。移工僅需提供居留證進行核驗，並確認手機門號，即可透過手機 APP 產出條碼，至指定通路完成付款與小額匯款。此設計大幅降低了操作門檻，解決了移工過往因語言障礙、工時限制而難以臨櫃辦理匯款的痛點。