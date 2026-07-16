電支首例！歐付寶國外小額匯兌最快Q4上路 移工匯兌明年接棒
鉅亨網記者陳于晴 台北
金管會今 (16) 日宣布，首度許可電子支付機構「歐付寶」經營國外小額匯兌及兼營外籍移工小額匯兌業務。歐付寶預計於今年第四季起，首階段開放用戶匯出款項至越南，單筆上限 5 萬元，並預計於明年下半年推出針對菲、印、越三國移工的薪資匯兌服務。此舉也宣告台灣的電子支付生態圈正式邁入跨境金融的新里程碑。
銀行局副局長張嘉魁說明，此次核准歐付寶承作新業務可分為兩大區塊，第一項是「國外小額匯兌業務」，此項業務並無身份限制，無論是本國籍民眾，或是合法在台的外籍人士，只要符合電支法規完成身份確認，並開立或升級至「第二類電子支付帳戶」即可使用。歐付寶第一階段規劃先開放匯出款項至越南，最快預計於今年第四季正式上路。
金管會官員解釋，由於國外小額匯兌涉及資金跨境流轉，在身份安全防範上較為嚴謹。使用者除了需要核驗身分證件外，還必須綁定兩項金融支付工具以確認使用者身分。更重要的是，進行匯兌時必須綁定「存款帳戶」進行驗證與扣款，若僅綁定信用卡則不符合此項服務的規定。
在額度限制方面，單筆匯款上限為等值新台幣 5 萬元；每月累計上限為新台幣 30 萬元。此額度採合併計算，包含使用者在台灣境內的所有消費付款、國內轉帳以及國外匯兌之總額。
張嘉魁表示，此服務上線後，將為在台的新住民、產學合作的國際學生，提供更為便利、即時且低成本的資金調度管道，有助於落實普惠金融。
第二項則是「兼營外籍移工國外小額匯兌業務」，歐付寶預計 2027 年下半年推出。該服務主要針對印尼籍、菲律賓籍及越南籍移工，協助其將在台所得薪資安全、快速地匯回母國。
相較於一般的國外小額匯兌，移工專屬業務的 KYC(認識客戶) 審查機制更為單純且貼近移工需求。移工僅需提供居留證進行核驗，並確認手機門號，即可透過手機 APP 產出條碼，至指定通路完成付款與小額匯款。此設計大幅降低了操作門檻，解決了移工過往因語言障礙、工時限制而難以臨櫃辦理匯款的痛點。
目前已核准 5 家外籍移工匯兌公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會期待藉由電子支付機構參與該項業務，發揮金融機構在公司治理、法令遵循、風險控管及資安管理等層面之示範及擴散效果，促進市場健全發展。金管會並將持續督促電子支付機構及外籍移工匯兌公司強化資安管理及風險控管能力，以提供更完善之支付服務。
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