華碩：中小企純硬體採購略微縮手 看好AI數位轉型潮可帶動需求

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-16 18:56

華碩 (2357-TW) 今 (16) 日舉辦企業解決方案平台 ASUS EXPERTHUB 記者會，華碩旗下華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，今年下半年至明年，中小型企業因經濟環境不明朗，在純硬體採購等資本支出上，出現個位數的微幅縮手，但也發現企業對軟體轉型的迫切需求，反而帶動了硬體設備需求，看好未來持續發展。

華碩看好AI數位轉型潮 帶動伺服器硬體需求。(鉅亨網記者吳承諦攝)

廖逸翔表示，這波預算結構的轉變，主要源於 AI 技術蓬勃發展，大幅降低了軟體的開發與導入成本，使中小企業對軟體與轉型的興趣逆勢升溫。過去昂貴的系統如今透過 SaaS 的訂閱制操作，最低一個月 100 元即可讓企業主嘗試，而這股由軟體帶動的轉型熱潮，在企業需要處理數據安全或進行資料清洗時，最終仍會回流地端，進而拉動華碩自身伺服器與高端終端設備等硬體銷售。

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廖逸翔觀察，華碩發現台灣中小企業正迎來龐大的二代接班轉型潮，這群年輕接班人普遍具備極高的數位轉型與 AI 意識。隨著台灣缺工與流程繁複等營運難題日益加劇，企業主不再滿足於過去單點式的工具，而是渴望透過數據標準化，進一步導入智慧系統以解決人力不足的痛點。

這股軟硬整合的趨勢也正在倒逼傳統資訊服務業進行變革，促使加值經銷商與系統整合商必須從純硬體販售轉型為解決方案提供者。