華碩6月營收1067億元月年雙增 首度突破千億大關創新高

PC 品牌華碩 ( 2357-TW ) 今 (9) 日公佈 6 月份營收為 1,067.23 億元，受惠於 AI 伺服器及 PC 業務成長，年增 55.63%，月增 54.46%，首度突破千億大關，第二季營收 2577.3 億元同樣創下歷史新高。

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華碩 AI 伺服器及 PC 業務成長帶動本月營運走旺，展望下半年，華碩已經上修 AI 伺服器全年營收成長目標至 100%，PC 業務部份，則持續觀察記憶體對終端產品的影響，是否會影響旺季買氣。