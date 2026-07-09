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華碩6月營收1067億元月年雙增 首度突破千億大關創新高

鉅亨網記者吳承諦 台北

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公佈 6 月份營收為 1,067.23 億元，受惠於 AI 伺服器及 PC 業務成長，年增 55.63%，月增 54.46%，首度突破千億大關，第二季營收 2577.3 億元同樣創下歷史新高。

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華碩6月營收1067億元月年雙增 首度突破千億大關創新高。(圖：shutterstock)

華碩 6 月集團營收 1,067.2 億元，年增 55.63%，月增 54.46%。第二季集團營收 2,577.3 億元，年增 37.09%，季增 23.69%。累計上半年集團營收 4,666.11 億元，年增 38.85%。


華碩 AI 伺服器及 PC 業務成長帶動本月營運走旺，展望下半年，華碩已經上修 AI 伺服器全年營收成長目標至 100%，PC 業務部份，則持續觀察記憶體對終端產品的影響，是否會影響旺季買氣。


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華碩PCAI伺服器營收

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