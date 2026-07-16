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〈台幣〉價跌量增收32.249元 貶值6分 續創去年5月來低點

鉅亨網記者王莞甯 台北

台股今 (16) 日早盤走低一度跌破 45000 點，但隨後跌勢逐步收斂終場僅下跌 6.61 點，反觀台北匯市呈價跌量增格局，盤中續創去年 5 月初以來新低價位，終場收在 32.249 元，貶值 6 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 18.56 億美元。

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新台幣價跌量增，續創去年5月初以來新低價位。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 32.17 元、升值 1.9 分開出後，最高來到 32.1 元，升貶互見，午盤過後更全面轉貶，最低來到 32.291 元，全日高低價差擴大至 1.91 角。


觀察主要亞幣，韓元逆勢反彈達 0.4%，日元泰銖和星元均升 0.05% 左右，美元指數人民幣平盤上微升，新台幣相對較弱收貶 0.19%。

國泰證期研究部指出，美國 6 月 PPI 月減 0.3%、年增 5.5%，主要受能源與汽油價格下跌影響，但核心商品和服務價格仍偏高，顯示成本壓力尚未完全消退，數據雖降低聯準會短期升息機率，但仍可能維持高利率觀望。


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人民幣/美元0.1477+0.00%

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