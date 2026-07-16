鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-16 18:35

為協助我國企業拓展友邦巴拉圭及鄰近南美洲市場商機，貿協於本 (7) 月 11 日至 26 日率 28 家台灣企業參加「2026 巴拉圭博覽會 (Expo Paraguay 2026)」，實體參展業者高達 23 家，創下我國參展歷年規模新高，除了彰顯台企積極布局南美市場的動能，也反映台巴雙邊經貿關係邁入歷來最緊密的「黃金時期」，強化我國企業對該市場成長潛力的高度信心。

展區台灣館於 7 月 14 日盛大開幕儀式，由我駐巴拉圭共和國大使李岳融偕同巴國工商部長 Marco Riquelme 等多位部會首長及參眾議員共同剪綵揭幕，現場安排電音三太子及舞獅演出，巧妙結合文化意象與商展氛圍，成功營造熱烈交流場面，展現台灣的文化軟實力與國際親和力。

‌



本屆台灣館精準對接南美市場，展出亮點聚焦「永續農業」與「生技保健」，並促成多項指標性實質商機。在永續農業方面，搭上全球綠色農業趨勢，首次參展的群耕農業及巨聖油脂聯手展示創新的無毒植物保護資材，劉經理指出，透過我國駐巴拉圭技術團引薦，目前正與巴國農業部展開初步合作洽談，展現台灣綠色農業科技潛力。

此次台灣館亦積極呼應外交部「榮邦計畫」核心精神，將政策合作轉化為具體的產業展示亮點，台灣館服務台以綠色城市運輸、公衛醫療量能、科技人才培育及農業多元化等四大合作領域呈現雙邊合作成果。

「台巴智慧科技園區」專區亦全面升級，邀請成運汽車、高斯椅業等進駐企業共同參展，透過業者派員於展中互動交流，參觀者得以直觀了解進駐該園區的發展成效與產業聚落優勢，不僅擴大招商引資的宣傳效益，更進一步深化臺巴雙方在智慧產業領域的合作願景。

在商務交流之外，本屆台灣館以「夜市文化體驗」作為行銷主軸，結合巴國在地食材推出限定美食「大腸包小腸」成功吸引大量民眾駐足品嚐，帶動展館人氣持續攀升。其中，以成運汽車之電動巴士為原型打造的「電巴模型餐車」為該區吸睛亮點，該裝置平時作為互動拍照打卡設施，呈現台灣電動巴士於巴國落地運行之成果。

巴拉圭博覽會為該國規模最大且最重要之國際商業盛事，展出涵蓋農業機械、食品加工及畜牧設備等產業。據我國海關統計，受惠於 2025 年 7 月生效的「台巴經濟合作協定 (ECA) 第 8 號決議文」，包含豬肉、小麥粉等 17 項產品獲關稅減免，有效帶動雙邊貿易快速成長，2025 年台巴貿易總額達 4.06 億美元，年增 66.78%，較 2018 年 ECA 生效前成長逾 5 倍，展現貿易自由化帶來的具體成果，