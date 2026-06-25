鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-25 12:22

由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展 (Medical Taiwan)」今 (25) 日起至 27 日於台北世貿一館登場，今年共來自 13 個國家及地區業者參展，預計帶來 700 位國際買主。貿協董事長黃志芳表示，今年醫療展結合 AI 科技應用，也與國內兩大醫材公會共同打造三大主題館，包括科技大老都預期，未來 AI 應用發展將深入智慧醫療與機器人照護，是值得科技業期待，也是台灣 AI 發展上大展身手的機會。

今年國際醫療暨健康照護展匯集如台、美、日、法、加、韓國、新加坡、馬來西亞、菲、巴基斯坦、以色列、中國及香港等地廠商，共同展示智慧醫療、數位健康及創新醫材最新成果，面對全球高齡化趨勢與醫療需求快速成長，也展現台灣醫材產業製造實力與創新能量的優勢，凸顯台灣作為全球醫療供應鏈重要夥伴及國際合作樞紐的關鍵地位。

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黃志芳受訪時表示，今年醫療展和食品健康展同檔展出，就是希望把生態系串聯起來將醫療與健康商機能結合在一起，今年醫療展全面結合 AI 應用，也規劃三大主題館和兩大醫材公會共同打造主題館，首先是創新醫材館、第二是科技輔具與醫材館這兩項主題館展現國內 AI 的醫療技術發展，第三則是新創館，也邀請來自邀請日本等 11 個國家新創團隊來台，帶來最新醫療技術 希望可以和現場廠商合力激盪火花。

在現場國際買主部分，黃志芳表示，已邀請全球 700 位國際買主及 5 場大型洽談及 550 場洽談會，有利於現場搓合促進商機發展。

此外，黃志芳也表示，今 (2026) 年台北國際醫療展在台北電腦展後登場，在 AI 時代來臨下，醫療照護產業結合 AI，將台灣帶領邁向下一個重要的科技世代。

黃志芳也提到，包括台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家在今年都表示，智慧醫療與智慧機器人技術是未來 AI 應用的方向，連半導體廠領導人都已看到這樣的跡象與趨勢，未來值得大家期待，也是台灣在另一個 AI 發展商機。