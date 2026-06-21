鏈結東南亞AI樞紐 貿協6/23舉辦「2026新加坡市場趨勢與商機說明會」

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-21 10:53

為引領台北智慧科技產業邁向全球，由台北市產業局主辦、貿協執行的「114 年台北市經貿拓銷計畫」，再度領軍「雲端運算」與「數位孿生」等前沿領域企業，於今 (2026) 年 9 月 29 至 30 日前往新加坡舉辦的科技周，開拓國際合作機會與新興商機。

為鏈結東南亞AI樞紐，貿協6/23舉辦「2026新加坡市場趨勢與商機說明會」。(圖:貿協提供)

為協助我國產業了解目標市場的最新動態，貿協將於本 (6) 月 23 日舉辦「2026 年新加坡市場趨勢與商機說明會」，將由貿協市場研究員介紹新加坡市場經貿環境，協助北市企業掌握進軍新加坡市場的先機。

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此次計畫以「智慧科技．創新台北」為核心主軸，遴選 12 間優質北市企業組成「台北主題館」，也展現北市在雲端技術與 AI 應用上的創新能量與發展潛力。

貿協表示，回顧去 (2025) 年，北市首度組團參與新加坡科技周即創下亮眼佳績，展示 AI 平台、XR 應用、智慧會議系統、車聯網數據服務等解決方案，成功吸引超過 700 家次買主洽談，展現北市產業創新實力，延續去年的豐碩成果，今年展出將在大數據及人工智慧的基礎上進一步深化，聚焦於「雲端運算」、「數位孿生」領域的尖端技術。

新加坡作為亞洲 AI 科技樞紐，坐擁鄰近 7 億東南亞人口市場的優勢，並且在 AI 領域具備強勁成長動能，2025 年新加坡 AI 相關投資金額高達 14 億美元，較前 1 年成長 30%。

為協助企業掌握區域產業脈動，貿協本次計畫除了帶領企業參展，也將規劃深度市場考察，安排企業參訪新加坡具代表性的產業公協會或知名企業，協助北市企業精準對接當地生態圈，搭建核心人脈與合作機會，展會期間也將透過一對一商機媒合會、貴賓導覽、媒體專訪與社群行銷活動，提升參展企業國際能見度，爭取實質商機。

北市產業局表示，北市府連年攜手貿協助企業拓展國際版圖。期待透過海外參展與實地考察，陪伴企業在後關稅時代與全球供應鏈重組的浪潮中，能夠靈活調整策略，搶占國際市場。