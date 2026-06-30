鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-30 16:09

由經濟部國貿署指導、貿協和安得烈慈善協會共同主辦的「2026 台北童樂會 - 點亮童心共好未來」公益活動，今 (30) 日舉行記者會。貿協董事長黃志芳表示，過去貿協已連續 4 年結合夥伴舉辦偏鄉小朋友體驗活動營，今年將首次於安排在 8 月 15、16 日將於在南港展覽館打造「包裝生產線」，除了捐贈 1,659 個食物箱到偏鄉，也舉辦六大展區闖關遊戲，為孩子播下希望種子。

今日啟動記者會由南港區東新國小合唱團獻唱揭開序幕。黃志芳致詞時表示，人與社會的共好需要集體的善意，貿協作為台灣會展產業領航者，長期號召永企業進行永續關懷與社會共融視為組織發展使命，此次號召國內會展業界等夥伴共襄盛舉參與，包括展昭企業、SEMI 國際半導體產業協會等整合行銷業等參與，將購置 1,659 個食物箱。

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黃志芳說，安德烈慈善協會最有名的就是食物銀行，每月提供 6,000 盒食物箱給偏鄉民眾使用，這次貿協公告後，短短時間達標 1,600 多箱，他也會帶領貿協同仁在 8 月 15、16 日於南港館號召夥伴及公益團體打造包裝生產線，以手工方式完成食物箱包裝，現在也有六大展覽學習區，變成台北同樂會，希望讓偏鄉小朋友及鄰近大小朋友一同參加，也會重現故宮博物院、工研院以 AI 科技重現大阪世博 TECH WORLD 台灣館互動區的風采，屆時也會有中科院展現無人機、國防部儀隊表演等。

活動兩天也包括農訓協會籌組地方農會呈現食農教育，體驗程式設計與機器人課程、3D 電影院、氣墊遊戲樂園以及警消單位帶來防詐與防災地震體驗車等，以多元跨界的展出內容開拓孩童們的視野。並由世界麵包大賽冠軍吳寶春師傅團隊將教導孩童烘焙實作。