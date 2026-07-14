鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-14 12:19

為落實我國「榮邦計畫」，貿協受外交部委辦，於本 (7) 月 10 日至 12 日在帛琉舉辦「台灣帛琉商品暨文化展」，本屆打破過往單一商品展銷模式，首度升級為以「輸出台灣整體解決方案」為核心的高階經貿合作平台，此次領軍巨大 (9921-TW) 機械等 33 家台灣指標企業，強攻智慧科技、綠色運輸及海洋應用等領域，協助帛琉打造低碳自行車城市與現代化觀光基建。

貿協率巨大等33家台企進軍帛琉，協助友邦打造綠色運輸與智慧觀光。(圖：貿協提供)

我國駐帛琉大使陳剛毅於致詞時表示，本展已連續舉辦 5 年，經貿成果直接反映在雙邊貿易數字上，去 (2025) 年台帛的進出口貿易總額大幅成長 75%，從約 850 萬美元激增至 1,480 萬美元，本展已成為兩國拓展雙邊貿易最重要的戰略平台。

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開幕後陳大使陪同帛琉總統惠恕仁參觀台灣館企業，展區涵蓋自行車專區、飯店設備、五金工具、休閒食品、潛水設備與保養品，特別展出的高精度抗干擾衛星定位、抗欺騙訊號通訊模組與漁業管理系統等「海事通訊產品」。

惠恕仁對台灣長期的協助給予高度肯定，強調帛琉的國家級建設與穏定發展離不開台灣的鼎力支持，近年帛琉大力推動數位轉型與綠色經濟，臺灣的創新科技為帛琉注入了無限可能

貿協表示，本次展覽亮點直擊帛琉核心政策需求，以「產業輸出＋系統整合＋場域示範」三位一體為策略，包括：

前瞻海事通訊：展出高精度抗干擾衛星定位、抗欺騙訊號通訊模組與漁業管理系統，展現台灣在創新研發與高科技應用的堅強實力。

智慧運動休閒： 由 4 家台灣高爾夫團隊共同打造「高爾夫 AI 科技與模擬器展示區」，讓當地業者親自體驗室內高爾夫，成為現場最大噱頭。

貿協表示，自 2022 年首度辦理以來，本展已成為我國拓展友邦通路市場的關鍵平台，歷年媒合成果豐碩，已成功促成多家臺灣食品進駐 Western Caroline Trading 及 Surangel & Sons 等帛琉主流超市，今年更擴大規模首度設立「食品樣品專區」，供當地通路直接試吃、現場對接，加速實質商貿媒合效益。

除了專業經貿交流，展覽更結合「台灣夜市」與「文化嘉年華」。在駐帛琉大使館與當地觀光業者的協力下，活動不僅吸引帛琉民眾踴躍參與，更擴大邀請國際旅客共襄盛舉，成功藉由文化與 AI 科技軟實力進行外交推廣。