鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-14 19:44

買利變型保單別再誤當銀行定存！為遏止民眾對宣告利率的錯誤認知，金管會修正「利變型保險商品應注意事項」，定於 2027 年 1 月 1 日生效。新規強制業者在銷售時必須提供「兩種情境」之利益試算，並建立定期通知機制，協助保戶掌握解約金等重要資訊。保險業者也必須納入內控內稽，未落實最重可罰 1200 萬元，盼藉此提升透明度並保障消費者權益。

利變保單宣告利率≠定存！金管會強制雙情境試算+納內控 2027年上路。(鉅亨網資料照)

保險局副局長蔡火炎坦言，這次大動作翻修法規，起源於頻收到民眾陳情，並舉實例來說明，一名保戶投保了一張預定利率 1.25%、繳費期間 2 年的利變型終身壽險，每年繳交 100 萬元保費，總計投入 200 萬元。持有期間該保單的宣告利率落在 1.7% 至 2.95% 之間。到了第七個保單年度，保戶決定解約，拿回約 212 萬元的解約金。

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然而，該保戶卻覺得領回金額太少，因為他用銀行「整存整付」的定存思維來反推，第一年 100 萬滾了 7 年、第二年 100 萬滾了 6 年，最後只多了 12 萬元，反推下來年化投資報酬率居然只有約 0.92%。「宣告利率不是明明有 1.7% 以上嗎？為什麼最後的投報率比預定利率 1.25% 還要低？甚至比銀行定存還差？」

蔡火炎指出，利變型保單的保單價值累積，是用總保費扣除附加費用後的「純保費」去累積，並不是像銀行定存，直接用你繳的總保費去乘上宣告利率。因為兩者性質迥異，民眾若一直抱持定存思維，就會產生錯誤的期待與落差。

為徹底打破這層資訊不對稱，金管會此次修正法規，聚焦在二大變革，第一、明定銷售文件管理。未來所有利變型保單的簡介與建議書，必須強制加註醒目警語，載明「本商品並非銀行存款或其替代商品」、「因有收取附加費用，初始保單價值及解約金可能低於所繳保費」等。

過去法規並未強制規定利變型商品必須提供建議書，新制全面規範建議書應詳實揭露「兩種情境」下的保單利益示範內容，依據不同的商品類型，列出不同宣告利率的情境假設，並清晰呈現各保單年度末的相關保單利益，藉此拉高資訊透明度。

此外，建議書必須一式兩份，由要保人詳閱並親自簽署確認，確保銷售人員在招攬時確實說清楚、講明白，不得再以「宣告利率比銀行定存高」等含糊話術帶過。

第二，建立定期通知機制。保險公司自保單訂約日起並滿週年後，每年必須以紙本、簡訊或 Email 等約定方式，主動定期通知保戶最新保單基本資料、適用之宣告利率、當年度增值回饋分享金及解約金金額，讓保戶每年都能一目瞭然地掌握自己保單的真實價值。

蔡火炎強調，定期通知機制將「溯及所有有效契約」，只要是還在有效期間內的利變保單，未來保戶每年都會收到這份重要資訊通知。

金管會嚴管利變保單銷售 違者最高可罰 1200 萬元

關於新制實施時程，蔡火炎解釋，因新制不只要求招攬時提供情境試算，還要求保險公司每年定期通知保戶解約金等複雜數據，牽涉到保險業龐大的系統修改與測試，為了避免給出錯誤的數字造成更多糾紛，主管機關與業者討論後，決定給予系統修正的時間，加上討論完畢時已接近上半年結束，最終拍板定於明年 1 月 1 日正式實施。

金管會展現遏止亂象的決心，此次特別明定，保險業必須將此注意事項的內容納入公司內部控制與稽核項目，未來保險業若在利變保單銷售或通知流程上出現疏失，違反內控者，金管會可依《保險法》第 171 條之 1 第四項規定，處以 60 萬元以上、1200 萬元以下罰鍰。