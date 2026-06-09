鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 19:42

金管會今 (9) 日公布 2026 年 4 月信用卡與電子支付機構業務統計，32 家發卡機構單月簽帳金額為新台幣 4159 億元，月減約 365 億元，雖然 4 月因季節性因素較上月下滑，但相較於去年同期，信用卡的刷卡表現依然強勁，累計前 4 月簽帳金額已達 1 兆 6681 億元，創下歷年同期新高紀錄，年增 12.38%。

國人前4月信用卡刷出1.67億元 創歷年同期新高。(圖：shutterstock)

金管會銀行局副局長王允中指出，4 月信用卡簽帳金額月減的主因在於 3 月份基期較高，當時世界棒球經典賽熱潮帶動國人出國旅遊潮，加上 228 連假簽帳金額遞延至 3 月入帳，才使 3 月數據衝高。

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王允中表示，隨著民眾越來越習慣將信用卡作為日常支付工具，且國內消費市場日益暢旺，刷卡金額逐年攀升已成常態。

根據統計，截至今年 4 月底止，國內 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5958 萬張，總有效卡數約 4012 萬張。在財務指標方面，4 月底循環信用餘額約 1165 億元，未到期分期付款餘額約 1657 億元。當月轉銷呆帳金額為 5.6 億元，逾期 3 個月以上帳款占應收帳款餘額的比率平均為 0.23%，與上月相當。

除了實體信用卡外，國人對電子支付的使用習慣也持續加深，4 月總使用者人數已突破 4000 萬大關，來到 4038 萬人，單月增加約 41 萬人。4 月的代理收付實質交易款項金額表現亮眼，達 289.9 億元，比 3 月增加了 17.4 億元；不過，當月辦理國內外小額匯兌金額 158.5 億元與當月收受儲值款項金額 297 億元，雙雙呈現小幅下滑。

進一步觀察電支機構表現，去年 12 月正式上線的連加電子支付，在代理收付實質交易款項金額上展現驚人的市場滲透力，4 月份以約 87.26 億元持續蟬聯冠軍寶座，全支付則以 53.98 億元緊追在後。