〈亞洲生技大展〉華安旗下源華智醫AI藥物研發接軌國際 開啟AI藥物開發新藍海

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-16 15:18

華安 (6657-TW) 旗下源華智醫受邀於亞洲生技大會「台北生技館」發表演說，總經理許銀雄分享其自主研發的 AI 藥物平台未來發展，未來將推動該平台與全球生技製藥產業鏈接軌，開啟 AI 藥物開發新藍海。

華安旗下源華智醫AI藥物研發接軌國際，開啟AI藥物開發新藍海。(圖：shutterstock)

源華智醫聚焦 AI 驅動藥物開發，並以藥物再利用為策略，打造自主研發的「智慧協奏」AI 藥物平台。該平台從既有藥物出發，系統性挖掘全新適應症潛力，縮短前期候選藥物的探索與驗證流程，目前全面推動研發成果走向高價值智慧財產權 (IP) 布局，為後續國際授權奠定基礎。

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許銀雄透露，目前源華智醫已與多家國內外廠商、研究單位及生醫組織展開實質合作洽談，並依不同夥伴的資源與需求進行客製化規劃，涵蓋技術交流、共同研發、候選藥物驗證與後續商業分潤等。

許銀雄表示，AI 藥物再利用的推進，除仰賴平台本身的技術能力，也需要結合產業鏈夥伴的資源，以拓展研發項目與應用場景。