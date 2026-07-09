鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-09 21:05

台灣證交所研擬三大制度變革，包含規劃於年底前將盤中零股交易提前至 9 點開盤，並於明年 7 月將零股撮合縮短至 1 秒、千金股升降單位改為 1 元。對此，金管會證期局今 (9) 日表示，3 案正處於核備或研議階段；同時，為確保券商系統能承受制度變更後的交易負載，金管會已責成證交所於 9 月起將系統優化列入資安例行查核，全力提升金融韌性，避免斷線或當機重演。

證期局證券商管理組組長黃超邦表示，相關交易制度的調整攸關市場發展運作，皆需取得市場參與者的共識。據了解，上述調整是由券商公會與所屬會員討論溝通達成共識後，建議證交所採行推動。為了讓市場參與者有充裕時間完成系統準備，證交所依慣例將於系統上線前辦理市場會測，進行系統連線功能驗證及作業演練。

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黃超邦透露，證交所已於今年 6 月將「盤中零股交易時間提前 10 分鐘至 9 時」的規劃案送至證期局，目前尚在核備程序中，金管會將持續檢視配套措施是否完整，並與證交所持續研議補足。

至於「千金股升降單位由 5 元改為 1 元」之規劃，證交所目前則尚未正式報局，金管會後續將依規劃案內容，與證交所就市場、投資人及券商之影響進行更深入的討論。

由於制度變更與撮合時間縮短考驗券商資訊系統，媒體也關切下半年是否能避免券商交易系統「卡卡」或當機的狀況。黃超邦強調，系統優化是金管會與券商需共同努力的目標，雙方均有高度共識，並已採取實質行動。

金管會先前已督導證交所於今年 4 月 30 日及 6 月 18 日，召開提升證券商交易系統穩定性會議，召集櫃買中心、券商公會、證券商及相關資訊廠商，針對近期資安事件研商因應措施。

會中達成三大決議，一、強化交易系統負載監控及預警，要求券商安裝軟體監控記憶體等系統資源，若快達到滿載，須立即進行分流或切換；二、推動多層次備援架構；三、定期辦理營運持續演練，包含在會測時加強壓力測試，以確保系統穩定運作。

黃超邦指出，考量券商需要時間調整軟硬體，證交所已規劃自今年 9 月起，將三大面向的改善與優化情形，併同納入資安例行查核中進行檢視，以提升金融資安韌性。