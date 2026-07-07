鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 20:46

金管會今 (7) 日公布 2026 年 5 月信用卡、現金卡及電子支付機構最新業務統計。受惠於勞動節連假、母親節檔期聚餐購物需求，加上國稅局於 5 月陸續請款牌照稅，帶動單月信用卡簽帳金額衝上 4202 億元，寫下歷年同期新高紀錄，前 5 月累計突破 2 兆大關，同創新高。

母親節大檔！5月刷卡量創同期新高 前5月突破2兆大關。(圖：shutterstock)

銀行局副局長王允中表示，截至 2026 年 5 月底止，國內共有 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數為 5971 萬張，有效卡數達 4013 萬張。當月簽帳金額約 4202 億元，較 4 月增加約 43 億元，不僅呈現月增，更創下歷年 5 月的同期新高。

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今年前 5 月的累計簽帳金額合計已達 2 兆 883 億元，相較於去年同期的 1 兆 8562 億元，大幅增加了 2321 億元，同樣創下歷年同期累計的歷史新高。

王允中指出，由於近年無現金支付越來越普及，民眾使用信用卡消費的習慣已成常態，因此近年信用卡的單月簽帳金額幾乎均較去年同期成長。

在發卡機構排名部分，5 月底不論是「流通卡數」或「有效卡數」，前五大發卡機構排名皆相同，依序為中國信託、台北富邦、國泰世華、玉山銀行、台新銀行。

針對媒體提問「總流通卡數較去年同期減少」之原因，王允中補充說明，主要是因為玉山銀行於今年初終止了與家樂福的聯名卡合約，導致該行流通卡數一舉減少了 116 萬張，這也是造成今年 5 月總流通卡數與去年同期相比，出現較大落差的主因。

在電子支付市場方面，截至 5 月底，國內共有 10 家專營電支機構及 19 家兼營電支機構，總使用人數已來到 4077 萬人，月增 39 萬人。

5 月份電子支付在「代理收付實質交易款項」表現亮眼，單月金額達 318.7 億元，較上月顯著增加 28.8 億元。王允中解釋，主要因為業者 5 月辦理所得稅申報，並進行各項境內外行銷，加上母親節相關促銷活動開跑，共同催出代理收付的高熱度。