〈亞洲生技大展〉卓榮泰：生技產業聚焦三大面向 拚2030年新增逾千億元民間投資
鉅亨網記者劉玟妤 台北
亞洲生技大會今 (16) 日舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰致詞時指出，行政院將生技醫療產業納入國家 13 項關鍵戰略產業之一，將聚焦 AI 導入、數據整合以及藥物韌性三大發展方向，目標 2030 年新增 1000 億元以上的民間投資。
卓榮泰表示，2025 年生技醫療產業整體投資達 550 億元，其中，國發基金投資 256 家業者、投資金額 340 億元。他並指出，2025 年整體生技醫療營收達 8050 億元，預期未來將持續顯著成長。
卓榮泰提到，根據 AI 導入、數據整合以及藥物韌性三大發展指標，衍生出相關細部規劃。包括建立腫瘤抗原鑑定平台、癌症新藥落地、智慧化的健保資訊平台，以及推動健康數據公司等。
卓榮泰進一步說明目標，期望 2028 年住院率及急症率下降 7.5%、完成設立癌症品質的指標平台、新增 1600 例的重要疾病資料的蒐集。到了 2030 年，目標成立家醫大平台，提供 5700 家醫療院所使用，並希望醫療院所資料互通率達 100%，全面串接數據。
卓榮泰表示，希望因產業具體發展，目標能在 2030 年新增超過 1000 億元以上的民間投資，並爭取 2500 萬美元的國際訂單。他並指出，如果能達成 2028 年與 2030 年的指標，代表生技醫療產業將進入另一個成長高峰。
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