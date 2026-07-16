鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-16 19:02

微星 (2377-TW) 今 (16) 日宣布與財團法人資訊工業策進會展開策略合作，雙方透過軟硬共構模式共同推動邊緣 AI 產業合作平台，正式引進資策會的 AI 架構師資源，協助企業進行地端硬體與大型語言模型的深度磨合，全力搶攻垂直產業地端智慧化升級的龐大商機。

微星結盟資策會打造AI架構師 軟硬共構搶攻地端AI升級商機。(圖：資策會提供)

微星科技產品長彭仁坊表示，過去兩年混合 AI 概念雖然熱絡，但多數中小企業普遍面臨知道技術卻無法真正落地的痛點，硬體廠商也常遇到客戶要求提供 AI PC 卻無法釐清具體應用情境的瓶頸。

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彭仁坊指出，為了克服此項業界痛點，本次結盟引進的 AI 架構師資源，將扮演類似矽谷科技大廠前緣部署工程師的角色，帶領硬體廠直接深入第一線聆聽企業內部需求。

彭仁坊提到，在軟硬共構的合作框架下，微星提供小型邊緣 AI 運算設備作為核心硬體，結合資策會研發的邊緣 AI 知識管理解決方案。這項架構能在維持內部資訊安全與即時回應的前提下，將高密度的小語言模型濃縮配置於地端，並串接企業既有的知識管理與智慧化作業流程。

彭仁坊看好，地端運算扮演輔腦角色的發展潛力，預期可協助重度使用者精簡雲端 API 的 Token 費用，預計能為企業降低 30% 至 40% 的雲端成本。

展望未來，微星將持續整合旗下產品與資策會的產業場域資源，擴大深化在智慧交通、智慧物流、法律、醫療及教育等垂直領域的導入驗證。