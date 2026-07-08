鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-08 18:38

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 153.59 億元，創歷史單月新高，月增 2%、年增 38.9%；華新科 (2492-TW)6 月營收 39.61 億元，月增 7.1%、年增 25.8%，來到近 61 個月以來高點。

國巨表示，第二季營收 444.56 億元，也是歷史單季新高，季增 16.5%、年增 35.7%，上半年營收 826.22 億元，較去年同期增加 29.4%，也是同期最佳；若依公司先前法說預估，第二季毛利率、營益率也將成長。

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國巨表示，6 月營收成長主要受惠於 AI 相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品亦呈現穩定成長。若以美元換算，單月營收月增 1.7%、年增 31.5%，單季營收季增 16.6%、年增 32.9%，上半年營收 826.22 億元，年增 29.4%。

國巨表示，電子元件產業正因 AI 需求而面臨結構性轉變，目前需求非常好，客戶庫存水位目前維持健康，儘管地緣政治不確定性仍存在，審慎因應經濟環境變化，並彈性調整以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。