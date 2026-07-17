中裕三大引擎推動成長 聚焦長效抗體新藥、CD4-ADC平台及全球授權

上市產品方面，張金明表示，已上市的愛滋病新藥 Trogarzo 拓展全球市場，同步推進台灣上市作業。臨床新藥上，長效型雙抗體組合新藥 TMB-365/380 臨床二期試驗持續推進，預計今年底至明年初完成 6 個月期中數據讀取，並推動全球授權與共同開發合作，預期將成為下一階段成長動能。

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創新平台部分，中裕布局次世代 CD4-ADC 平台，運用 TMB-365 作為精準導航抗體，延伸應用至 HIV 功能性治癒及 CD4 驅動型自體免疫疾病，打造高度延展性的創新產品平台。張金明說明，目前平台已完成臨床前概念驗證，規劃 2 年內推進 HIV 治癒適應症進入 IND 申請，持續擴大產品管線。