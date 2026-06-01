鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-01 18:28

中裕 (4147-TW) 今 (1) 日宣布，旗下研發的愛滋病新藥 Trogarzo(ibalizumab)在台灣市場的商業化進程取得進展，合作夥伴友華 (4120-TW) 已收到台灣 TFDA 的核定函，正式核定 Trogarzo 的英文與中文品名。

中裕愛滋病新藥在台上市推進，合作夥伴友華取得TFDA品名核定。(圖：shutterstock)

中裕指出，於 2024 年 5 月 20 日與友華簽訂 Trogarzo 台灣地區獨家銷售行銷契約。根據合約，中裕負責藥物研發與供應，友華則藉由其在台灣醫藥市場的通路經驗，負責 Trogarzo 在台灣的藥證申請、產品推廣與商業化運作。

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中裕表示，今天取得 TFDA 品名核定後，友華將依程序完成最後的藥品說明書提交，待 TFDA 發出正式領證通知並取得藥品許可證後，友華即可在台灣市場展開 Trogarzo 的商業化銷售。

中裕說明，Trogarzo 是用於治療多重抗藥性愛滋病 (MDR HIV-1) 的單株抗體藥物，主要針對治療選擇有限的末線患者族群。雖然此類病患基數相對有限，不過 Trogarzo 已展現穩定營收與獲利貢獻，是第一季帶動中裕達損益兩平的動能。