〈焦點股〉亂市出英雄 電信三雄趁暴跌2300點全數完成填息
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (17) 日電子權值股全面崩跌，拖累大盤重挫超過 2300 點，資金轉向防禦型類股，電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 以及遠傳 (4904-TW) 紛紛走揚，且上周除息後，今天皆完成填息。
電信三雄中遠傳漲勢最為強勁，早盤以 101 元開平盤後，盤中翻紅走高，最高漲至 104.5 元，漲幅近 3%，截至午盤，股價暫報 103.5 元，漲幅超過 2%，一舉站回月線，成交量超過 1 萬張。
另外，中華電信最高漲至 140 元，截至午盤，股價暫報 138.5 元，漲逾 1%，收復半年線，成交量超過 2.7 萬張；台灣大最高漲至 113 元，午盤股價戰報 111.5 元，漲約 1%，同樣站回半年線，成交量則超過 1.7 萬張。
遠傳於 7 月 8 日除息，每股配發 3.890281 元現金股利，除息參考價為 99.2 元。中華電信與台灣大則於 7 月 9 日除息，中華電信每股配發 5.2 元現金股利，除息參考價為 134.5 元；台灣大每股配發 4.8 元現金股利，除息參考價為 108.5 元。
電信三雄上半年財務表現皆亮眼，中華電信稅後純益 207.5 億元，每股純益 2.68 元；台灣大稅後純益 86.9 億元，每股純益 2.86 元，為上半年獲利王；遠傳稅後純益 77.18 億元，每股純益 2.14 元。
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