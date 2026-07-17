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台股盤前｜自行車族群迎春強攻，台積電法說亮眼加權量縮收平

鉅亨研報

一、盤勢分析

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台股盤前｜自行車族群迎春強攻，台積電法說亮眼加權量縮收平 (圖:shutterstock)

昨日（7/16）台股震盪整理，加權指數微跌 0.01%，收在 45,624.98 點，成交量萎縮至 9,287.69 億元。三大法人合計賣超 431.44 億元，其中外資大賣 483.35 億元、投信買超 85.49 億元。受美股大震盪與市場觀望台積電法說影響，大盤呈現「權值強、中小弱」格局，台積電（2330）開低走高收 2,470 元撐住大盤；櫃買指數（OTC）則重挫 2.26% 收 407.01 點。盤面上自行車族群與石英元件表現最為亮眼，記憶體與被動元件則承壓修正。


二、強勢產業

自行車族群（庫存去化復甦）：

隨著產業庫存去化邁向尾聲，下游需求回升，6 月營收表現亮眼，巨大（9921）攻上漲停板收 88 元，美利達（9914）強勢上漲收 84.2 元，桂盟（5306）大漲 +9.73% 收在 99.2 元，帶量突破盤整區間。

石英元件族群（高頻需求景氣回溫）：

受惠於 5G、低軌衛星與車用高階高頻頻率元件需求看好，產業走出谷底。希華（2484）強勢反彈收漲停 89.6 元，加高（8182）上漲收 47.05 元，晶技（3042）穩健收在 186.5 元。

軟板上游材料（先進封裝備貨）：

亞電（4939）強勢攻上漲停收 66.8 元，台虹（8039）漲停收在 199.5 元維持高檔強勢，受惠於 AI 伺服器高頻傳輸與先進封裝材料布局，營運動能亮眼。

三、弱勢產業

記憶體製造（法人籌碼調節）：

受到國際半導體板塊修正與獲利了結影響，華邦電（2344）大跌收在 172 元，南亞科（2408）收 439 元，旺宏（2337）收 136.5 元，短期技術面仍待尋求支撐。

四、大戶投選股

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本資料僅供參考，不構成任何投資建議，投資人應獨立判斷並自負風險。


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