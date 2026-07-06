鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-06 17:48

中裕 (4147-TW) 今 (6) 日宣布，旗下自主研發的愛滋病新藥 Trogarzo 已接獲台灣 TFDA 領證通知，行銷夥伴友華 (4120-TW) 將依規定完成藥品許可證領取程序，Trogarzo 於台灣市場上市已邁入最後階段。

中裕愛滋病新藥獲TFDA領證通知，距台灣上市剩最後一哩路。(圖：shutterstock)

中裕表示，Trogarzo 於今年 6 月取得 TFDA 核發的 Approval Letter，正式核定中英文品名及適應症。此次取得 TFDA 領證通知，代表台灣藥證審查程序已完成，待友華完成領證及相關上市作業後，就可以展開台灣市場的推廣與銷售，為國內多重抗藥性 HIV-1 感染患者提供全新治療選擇。

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中裕指出，與友華於 2024 年 5 月簽訂 Trogarzo 台灣地區獨家授權銷售合作，中裕負責藥品供應，友華則負責藥證申請、市場推廣及商業化營運。

中裕提到，Trogrzo 已取得美國 FDA 核准上市，包括靜脈點滴劑型 (IV infusion) 及靜脈推注劑型 (IV Push)。同時，也持續推動其他國家及地區的新藥上市申請，逐步擴大全球市場布局。