鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-15 20:43

對於許多在勞工退休金條例施行前就已在職，且選擇繼續適用勞基法舊制的勞工來說，退休規劃將更有彈性。勞動部於今（15）日修正發布勞工退休金條例施行細則，正式新增「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，該修正案將於 115 年 7 月 17 日正式生效。

舉例來說，一名 55 歲、年資 25 年的純舊制勞工，累積了 40 個退休金基數，若勞雇雙方合意提前結算，且當時平均工資為 5 萬元，該勞工即可將結算出的 200 萬元退休金，全數移入勞工保險局的個人退休金專戶，為退休生活預作準備。

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本次修正的重點內容包含三大面向：

自願提繳退休金 ：純舊制勞工未來得在每月工資 6% 的範圍內，自願提繳退休金，透過自身的儲蓄加速累積退休資金。

合意提前結算 ：純舊制勞工自願提繳後，若符合勞基法退休要件，可在勞動契約存續期間，經勞雇雙方合意提前結算舊制年資的退休金，並全數移入勞保局個人退休金專戶，保障實際退休後的生活所需。

延續權益保障：勞雇雙方結算後，若勞工繼續工作，未來勞動契約終止時，雇主仍應計給後續年資的退休金。勞雇雙方也可選擇逐年合意結算繼續工作期間的退休金，結算後同樣存入勞保局個人退休金專戶。

勞動部強調，此次修正並未改變純舊制勞工的身份，因此雇主無需為此類勞工提繳勞退新制退休金，但若仍有未結清的舊制年資，雇主仍需依法提撥退休準備金。