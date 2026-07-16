SPaceX首破發行價！木頭姐逆勢加碼逾1600萬美元 本週前三天掃貨近3800萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-16 19:30

最新數據顯示，「女股神」伍德旗下的方舟投資管理公司週三 (15 日) 再度大舉出手，透過 ARKK、ARKQ、ARKW 及 ARKX 等多檔基金，合計買入馬斯克旗下 SpaceX 共 12 萬 2807 股，按當天收盤價 135.27 美元計算，價值約 1660 萬美元。

(圖:shutterstock)

此次加碼發生之際，SpaceX 股價正處修正壓力，該股週三盤中一度跌至約 132 美元，首度跌破 135 美元的 IPO 發行價，較歷史高點約 225 美元重挫逾 30%。

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然而，股價承壓未阻擋伍德的佈局步伐，她的基金在週一 (13 日) 已先行購入價值約 2130 萬美元的 SpaceX 股票。

光是本週前三天，Ark Invest 累計投入 SpaceX 的金額已逼近 3790 萬美元，展現伍德對長期太空經濟與星鏈商業模式的強烈信心。

市場觀察人士指出，Ark Invest 向來擅長在科技股波動期逆向操作，此次在 SpaceX 破發價附近持續吸籌，反映其認為當前估值已進入具吸引力的區間。