女股神伍德：股市攀上「憂慮之牆」 但牛市不會就此結束

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-28 12:10

針對 SpaceX 近期股價疲軟，有「木頭姐」之稱的方舟投資管理公司 (ARK Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 最新表示，以「憂慮之牆」理論為市場打氣，強調牛市根基未動。

(圖:shutterstock)

伍德在最新推文中指出，SpaceX 旗下「星艦」近日成功完成濺落回收，對該公司而言本屬顛覆性利多，但股價卻不漲反跌，進一步跌破發行價。

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伍德認為，這種「利多出盡是利空」的現象，正是市場處於典型「攀越憂慮之牆」(Climbing the Wall of Worry) 階段的表現，也就是在諸多負面情緒與疑慮籠罩下，市場仍能維持上行趨勢。

伍德在文中也進一步闡述她的投資哲學：「真正的牛市不會就此結束。歷史經驗顯示，唯有當所有投資者都篤信牛市沒有極限、失去風險意識時，漲勢才可能真正終結。」言下之意，當前的謹慎情緒反而為長線行情提供支撐。

作為以押注顛覆性創新著稱的基金經理，伍德的言論常被視為科技成長股的風向球。

儘管 SpaceX 近期面臨估值調整壓力，但伍德顯然仍看好 SpaceX 在太空經濟中的長期潛力。