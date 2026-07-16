鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-16 14:21

台北股市今 (16) 日盤中在觀望台積電 (2330-TW) 下午法說會的訊息同時，成交量能也呈現明顯萎縮，傳產、塑化類股強勢，且同時，IC 載板股淪爲弱勢族群，終場集中市場大盤下跌 6.61 點，以 45624.98 點作收，守住 4 萬 5 及 5 日線，成交值明顯萎縮爲 9008.39 億元，電子股終場下跌 0.01%，占大盤成交比重下滑到 76.85%。

〈台股盤後〉觀望台積電法說 守住4萬5及5日線僅跌6點 量能急縮成隱憂。(鉅亨網記者張欽發攝)

而台積電今天終場以 2470 元作收，上漲 30 元或 1.23%。

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台股今天早盤以 45511.98 點開出，盤中雖然一度翻紅，最高達 45855.02 點，但終場不敵賣壓以下跌 6.61 點，以 45624.98 點作收，成交值明顯萎縮爲 9008.39 億元。

今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.178 元、升值 1.1 分，成交金額爲 6.42 億美元。

今天 IC 載板表現不佳，爲電子族群的重災區 ，其中南電 (8046-TW) 以跌停 1275 元作收，欣興 (3037-TW) 下跌 5.77%，以 882 元作收，景碩 (3189-TW) 下跌 8.88%，以 770 元作收。

就今天台股的走勢來看，資深證券分析師黃漢成指出，目前台股顯現的成交量能萎縮走勢，主要原因在外資對市場看法保守，同時，從電子次族群來看，包括被動元件、IC 載板、功率元件、光通訊的 CPO 等輪流下跌，造成上檔套牢者眾，即使股價下跌也乏力承接，兩大因素造成台股的量縮下跌格局，目前看集中市場指數支撐在 43500-43700 點。上檔 10 日線及月線也形成龐大壓力力區。

今天台股光學股走強，大立光收盤上漲 220 元 5.45%，收盤報 4260 元，類股中玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 收盤上漲。