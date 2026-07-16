鉅亨網記者陳于晴 台北
工具機族群迎來春燕！上銀 (2049-TW) 與同集團的大銀微系統 (4576-TW)，今 (16) 日雙雙走出日前回檔頹勢，盤中股價強勢表態。上銀急拉翻紅，大漲近 5%，最高觸及 337 元，一舉奪回月線支撐，近期更獲外資連續三日站超買方；大銀微系統亦強彈約 3.6%，最高來到 213.5 元，展現強勁的吸金動能。
台股今天走勢震盪，工具機族群漲跌互見，上銀、大銀微系統今日同樣展現強勁的抗跌與反彈力道，股價均由黑翻紅。
上銀董事長卓文恒日前表示，受惠於漲價效應及自動化、半導體、AI 伺服器機櫃與散熱接頭等需求暢旺，目前滾珠螺桿訂單能見度達 5 個月。法人預估，隨著下半年產能利用率提升與產品組合優化，兩家公司下半年的獲利與毛利率表現，皆有機會挑戰近年高峰。
上銀 6 月合併營收達 25.54 億元，月增 2.98%、年增 31.62%，創下 2022 年 9 月以來新高，並繳出連續 4 個月月增的佳績；第二季合併營收 75.08 億元，季增 17.7%、年增 26.71%，創下近 15 季新高。
大銀微系統 6 月合併營收達 3.44 億元，月增 2.59%、年增 62.56%，創單月歷史新高；第二季營收一舉突破 10 億元大關、達 10.22 億元，季增 19.47%，同樣創下單季歷史新高。