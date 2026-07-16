鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 12:02

台股今天走勢震盪，工具機族群漲跌互見，上銀、大銀微系統今日同樣展現強勁的抗跌與反彈力道，股價均由黑翻紅。

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上銀董事長卓文恒日前表示，受惠於漲價效應及自動化、半導體、AI 伺服器機櫃與散熱接頭等需求暢旺，目前滾珠螺桿訂單能見度達 5 個月。法人預估，隨著下半年產能利用率提升與產品組合優化，兩家公司下半年的獲利與毛利率表現，皆有機會挑戰近年高峰。

上銀 6 月合併營收達 25.54 億元，月增 2.98%、年增 31.62%，創下 2022 年 9 月以來新高，並繳出連續 4 個月月增的佳績；第二季合併營收 75.08 億元，季增 17.7%、年增 26.71%，創下近 15 季新高。