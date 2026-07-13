鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-13 14:44

台股今 (13) 日受上周颱風假修市及夜盤台指期補漲，開盤在電子權值股及台塑 (1301-TW) 集團帶動下氣勢如虹，一度大漲逾 900 點以上站回月線，盤中受韓國科技股 SK 海力士及三星重挫觸發鎔斷影響下，指數翻黑下修平盤，終場小漲 25.91 點或 0.06%，收 45,380.52 點，成交量小增至 1.02 兆元。

〈台股盤後〉韓股鎔斷帶衰 大漲逾900點縮至小漲25點 到手的月線又飛了。(鉅亨網資料照)

今日盤中全球半導體市場驚傳資金大逃，韓國記憶體巨頭 SK 海力士近期雖在美國掛牌發行海外存託憑證 (ADR) 掀起狂飆，但今日在跨境資金移轉引發疑慮下，海力士一度慘烈重摔 12% 觸發韓股下殺，盤中也引發亞股重挫。

‌



權值股部分，台積電開高走低，盤中一度漲逾 2.5 攻上 2,480 元，最後一盤遭砍 5,972 張，收 2,440 元，漲 1.04%；PCB 龍頭臻鼎 - KY(4958-TW) 受惠受惠 AI 伺服器、光通訊及 IC 載板需求上增，開高走高鎖漲停；大立光 (3008-TW) 則是打入矽光子市場利多攻上漲停；聯發科 (2454-TW) 開高走低跌 2.55%、鴻海 (2317-TW) 跌 0.42%，欣興 (3037-TW) 則漲 3.2%。

記憶體類股受韓股記憶體跳水影響，盤中股價也由紅翻黑，包括華邦電 (2344-TW) 重跌半根跌停板，南亞科 (2344-TW) 跌 2.87%、力積電 (6770-TW) 跌逾 3%、品安 (8088-TW) 跌 4.3%。日韓被動元件指標股也同樣重挫，日本的村田製作所 (Murata) 也大跌逾 9%，太陽誘電 (Taiyo Yuden) 更暴跌超過 17%，TDK 則跌 6%；韓國的三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 也跌逾 17%。

被動元件股更慘，日韓被動元件指標股日本的村田製作所 (Murata) 盤中大跌逾 9%，太陽誘電 (Taiyo Yuden) 更暴跌超過 17%，TDK 則跌 6%；韓國的三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 也跌逾 17%，連動台股的華新科、禾伸堂、日電貿、光頡、信昌電、鈺邦、金山電等多檔被打到跌停作收，