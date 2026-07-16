IEA警告：中國稀土出口管制恐衝擊西方6.5兆美元產業
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
國際能源署 (IEA) 周四 (16 日) 發布《全球關鍵礦物展望》報告，警告若中國全面實施稀土出口限制，可能導致中國境外高達 6.5 兆美元的下游產值面臨風險。
中國作為全球最大的稀土生產國，於去年 10 月擴大了出口管制範圍，涵蓋更多材料並引入新的許可要求，雖隨後同意推遲一年執行，但其潛在影響已引起國際高度關注。稀土由 17 種金屬組成，雖然使用量不多，卻是汽車、飛機、電子設備及國防武器系統不可或缺的關鍵原料。
IEA 指出，若管制全面生效，汽車、高科技、國防與能源產業將面臨嚴重的供應中斷壓力，其中美國與歐洲將承受近一半的經濟衝擊。
IEA 執行董事法 Fatih Birol 表示，分析顯示龐大的經濟價值竟仰賴極少量的關鍵礦物，而這些供應鏈高度集中，顯得極其脆弱。
除了稀土，報告也點名了石墨出口管制的風險。中國供應全球超過 90% 的加工石墨，這是電動車電池的核心材料。若石墨供應受阻，恐波及中國境外約 3,000 億美元的下游生產。
為了降低對單一供應源的依賴，西方各國政府正積極建立替代供應鏈。數據顯示，2023 年至 2025 年間，針對新礦產項目的公共融資承諾已成長逾 4 倍，達到 650 億美元。
受惠於美國與馬來西亞的新稀土精煉項目，中國在全球市場的份額已從 2023 年的 90% 降至去年的 85%。若相關計畫進展順利，預計到 2035 年，中國的市占率有望進一步下降至 70%。
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