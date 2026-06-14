鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-14 15:31

從澳洲到中亞內陸，再到南鳥島深海，滿世界找礦的日本，將開始研究在格陵蘭採礦。

日本將開始研究在格陵蘭採礦，分散稀土來源。（圖：Shutterstock）

據《日經新聞》14 日（周日）報導，日本政府計劃最快今年夏天開始研究在格陵蘭開採稀土等關鍵礦產的可能性，希望幫助日本企業投資當地稀土項目。

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對日本而言，稀土採購來源多元化至關重要。中國目前佔全球稀土產量約 70%，去年在中美外交緊張局勢下實施了出口限制。

去年 11 月，日本一個公私聯合調查團曾前往格陵蘭的一處長石礦進行考察，並得出結論：即便在極寒天氣條件下，當地仍具備礦山營運條件。接下來，日本政府將派遣日本金屬與能源安全機構（JOGMEC）的地質學家前往當地。

這些科學家將與位於首府努克的自治政府官員舉行會談，並考察正在準備開採稀土的礦區。除了研究礦藏規模，他們還會評估採礦成本。

日本政府官員預計，格陵蘭礦區中可能蘊藏用於電動機製造的稀土元素鏑，以及用於電池的石墨等礦產資源。採礦過程還可能獲得鉭和鈮，這些都是半導體產業重要材料。

美國地質調查局的數據顯示，格陵蘭擁有約 150 萬噸稀土儲量，為全球已知儲量第八大地區。美國總統川普一直對奪取格陵蘭的土地表現出強烈興趣。

隨著氣溫上升、冰層融化，當地礦產開採預計會變得更加容易。

目前格陵蘭的稀土開採尚未真正啟動，美國和歐洲企業正在推進相關準備工作。日本企業未來也可能與外國合作夥伴聯手參與項目。

如何將格陵蘭開採的稀土運回日本也仍是挑戰。日本政府設想與夥伴國家共同打造供應鏈，例如在歐盟境內興建精煉廠。

格陵蘭自治政府對與日本政府及企業展開合作持開放態度。格陵蘭總理延斯 - 弗雷德里克 · 尼爾森去年 11 月接受《日經新聞》採訪時表示，除歐盟和美國之外，也歡迎日本參與資源開發合作。