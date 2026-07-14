DeepSeek創辦人梁文鋒身價飆至360億美元 登頂全球AI模型首富
鉅亨網新聞中心
根據彭博億萬富翁指數最新數據，中國人工智慧新創公司 DeepSeek 創辦人梁文鋒，在完成最新一輪高達 74 億美元的融資後，個人淨資產翻倍成長，目前身價已達 360 億美元。
這一數字讓他超越了 Anthropic 共同創辦人 Dario Amodei 以及 OpenAI 共同創辦人 Greg Brockman，正式登頂成為全球最富有的 AI 模型創辦人。
DeepSeek 於 2026 年 6 月完成的這輪創紀錄融資，將公司估值推升至逾 500 億美元，使其穩坐中國估值最高的 AI 新創寶座。此次募資結構極其罕見，梁文鋒個人從其共同創立的「幻方量化」避險基金利潤中，自掏腰包投資了 30 億美元，占總籌資額約 40%。
對外部投資者而言，該交易條款被形容為「極端不友善」：所有入股的有限合夥人不僅面臨長達 5 年的閉鎖期，且完全沒有投票權。這意味著梁文鋒在股權稀釋至約 78% 的情況下，仍掌握對 DeepSeek 戰略發展與通用人工智慧 (AGI) 追求的絕對控制權。
梁文鋒於 2016 年創立幻方量化，後於 2023 年 7 月將內部 AI 研究團隊獨立為 DeepSeek。該公司憑藉著低運算成本且效能媲美 GPT-4 的大型語言模型在國際聲名大噪，並堅持開源路線，吸引了眾多去中心化 AI 專案與區塊鏈開發者。
相較於矽谷 AI 巨頭創辦人往往需將大量股權讓渡給科技巨擘或創投，梁文鋒憑藉早期避險基金積累的資本實力，維持了極高的持股比例與決策權，成為現代 AI 創業者中的異數。目前他在中國富豪榜排名第八，僅次於 AI 晶片龍頭寒武紀的陳天石。
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