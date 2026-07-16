鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-16 15:00

《MarketWatch》報導，截至周二收盤，SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-US)ADR 收在 193.92 美元，較其首爾上市股票周三收盤價溢價約 38%。這樣的高溢價還能維持多久？答案可能是：不會太久。

如果韓國證券集保公司 (KSD) 如期於本月底開放 ADR 與當地股票之間的雙向轉換，這樣的高溢價很可能快速收斂。

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當然，部分溢價仍可能持續存在，因為美國投資人通常偏好以美元計價、在本地交易的資產，方便投資，ETF 也有相同需求。不過，一旦 ADR 可以借券放空，且允許與韓國股票互相轉換後，大部分的溢價將被套利交易消除。

套利並非毫無成本。交易雙方都需要支付佣金與交易成本，建立 ADR 還需支付轉換費用，借入 ADR 放空也有借券成本。然而，相較於目前高達 38% 的溢價，這些成本幾乎可以忽略不計。只要沒有其他意外障礙，避險基金與自營交易部門勢必會爭相投入套利交易。

根據韓國媒體報導，韓國證券集保公司表示，自 7 月 29 日起即可申請 ADR 與當地股票互相轉換。巧合的是，當天也是 SK 海力士公布第二季財報的日子。

SK 海力士 ADR 周三已下跌 9%，顯示市場溢價開始收斂。值得注意的是，上周 ADR 定價時，相較韓國股票僅有約 3% 的溢價。

SK 海力士 ADR 的選擇權也於周二開始交易。因此，若投資人買進買權押注股價後續上漲，衍生性商品交易商便可能需要同步買進現股避險，進一步影響股價表現。

另一項值得關注因素，是韓國證券集保公司最終允許建立多少 ADR。以摩根士丹利交易部門目前估計為例，可轉換的 ADR 數量約占 SK 海力士流通股的 2.5%。可轉換數量限制愈嚴格，ADR 溢價通常也會愈高。

ADR 溢價也會受到新興市場投資情緒影響。當市場偏好新興市場資產時，ADR 溢價通常會擴大，反之，若資金撤出新興市場，溢價則可能縮小。，

市場流動性同樣重要。若那斯達克交易量持續提高，投資人持有 ADR 的意願也會增加。以周二為例，美國市場成交金額約 2.8 億美元，但韓國市場周三成交金額高達約 85 億美元，遠高於美國市場。當天 SK 海力士韓股收盤大漲近 9%。

另一項可能使 ADR 溢價收斂的因素，是三星電子 (Samsung Electronics) 未來若推出 ADR。三星是南韓市值最大的公司，也是 SK 海力士在多項業務上的直接競爭對手。

若三星也能吸引美國投資人投資記憶體晶片類股，SK 海力士將不再是唯一選擇，市場對其 ADR 的需求可能因此下降。

台積電是最佳借鏡

全球最大晶片代工廠台積電 (TSM-US)(2330-TW) 或許是個值得參考案例。目前台積電 ADR 約較台灣股票溢價 11%。但過去數十年間，其溢價曾在 1% 至 2% 的低點，以及 26% 的高點之間大幅波動。

隨著美國投資人積極參與 AI 資本支出超級周期，台積電股票交易量也逐漸移往美國市場，目前美國市場成交量已占整體交易量約 60%。