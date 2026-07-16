鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-07-16 09:20

諾基亞 (NOK-US) 宣布推出全球首個商用 AI-RAN（人工智慧無線接取網）平台，採用 AI 原生 anyRAN 軟體，並整合輝達 (NVDA-US) Aerial AI-RAN 平台，可在不增加既有基礎設施負擔下提升資料傳輸效率。該平台預計今年底展開試行部署、2027 年正式商用，象徵 AI 正式導入行動網路核心，將重塑未來基地台的運作模式。

全球首個AI-RAN來了 諾基亞攜輝達把基地台變AI算力中心。(圖:shutterstock)

AI-RAN 技術的核心在於透過人工智慧驅動無線電創新，進而實現對網路資源的精準調控。根據諾基亞的預估，此平台能實現超過 20% 的頻譜效率提升，且技術路徑清晰，有望在 2027 年達到 50% 的效率增長，並在 2028 年突破 100%。

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諾基亞總裁兼執行長 Justin Hotard 指出，AI-RAN 的導入不僅讓網路變得更加智能化，更成功將人工智慧的影響力擴展至物理世界。

對於電信業者而言，這意味著在密集的小區環境中，將能承載更龐大的數據流量，同時降低單位位元的成本，並顯著改善終端用戶的行動網路體驗。

為了因應多樣化的營運需求，諾基亞除提供預裝軟體的硬體方案外，未來也將同步推出軟體訂閱模式。

基地台的雙重身分：通訊與算力融合

AI-RAN 聯盟自 2024 年成立以來，致力於整合人工智慧與蜂窩通訊網絡，而此次諾基亞與輝達的合作更是將此願景推向實踐。

這場技術變革的關鍵，在於以通用 GPU 算力取代傳統的專用通訊晶片，將 GPU 運算單元直接植入基地台硬體中。

這種設計帶來了極具想像力的應用場景：基地台不再僅是單純的訊號轉發器，在與軟銀的先期示範中顯示，基地台能在白天繁忙時段處理通訊任務，而在夜間流量閒置時段自動切換角色，成為高效的 AI 算力供應商，支援第三方訓練機器學習模型。

長期以來，電信業者面臨著建設成本高昂、投資回收週期長，以及缺乏具說服力應用場景的挑戰，導致 5G 網路的升級進度一度不如預期。

然而，諾基亞與輝達的聯手將從根本上改寫這一局面。未來，無線網路將擺脫對專用硬體的過度依賴，轉向由軟體定義、基於通用計算平台運行的模式。

輝達執行長黃仁勳對此充滿信心，他強調這是一次代際變革，將 CUDA 技術與 AI 引入基帶系統，把 RAN 打造成為覆蓋全球規模的 AI 計算平台。

這種轉變不僅優化了現有頻譜的利用率，更為無人機、自駕車、機器人以及 AR/VR 眼鏡等邊緣運算裝置，奠定了接入未來的 6G 時代的堅實基礎。

市場佈局與未來的競爭格局

此次合作無疑將資料通訊網路拓展為輝達晶片的重要應用市場，雙方的戰略結盟距離宣佈初期不到 10 個月，此前輝達更已入股諾基亞達 10 億美元，展現出高度的互信與共同願景。

與此同時，諾基亞在產業佈局上亦採取多元策略，例如在 2024 年斥資 23 億美元收購 Infinera，以強化資料中心互聯的業務佈局。