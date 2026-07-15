鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-16 07:12

《巴隆周刊》報導，中國記憶體製造商長鑫存儲 (CXMT) 即將啟動首次公開募股 (IPO)，市場預期公司將利用募資所得擴充產能，引發投資人擔憂全球 DRAM 供給增加、價格競爭升溫，進而壓抑記憶體業者的獲利表現，拖累美股記憶體族群週三 (15 日) 遭遇沉重賣壓。

美光 (MU-US) 週三狂瀉逾 8%，收每股 904.28 美元；SK 海力士 ADR (SKHY-US) 重挫 9.00%，收每股 176.46 美元；SanDisk (SNDK-US) 也下跌 8.12%，收每股 1,615 美元。

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全球第四大 DRAM 製造商長鑫存儲將於週四開始接受投資人申購，並在上海科創板 (STAR Market) 掛牌上市。根據規劃，公司此次 IPO 預計募資 85.5 億美元，較原先目標接近倍增，隱含市值約 855 億美元。

市場認為，這筆募資將協助長鑫存儲持續擴充產能、提升全球市占率，也引發投資人對記憶體供給增加、價格競爭升溫的疑慮。

根據 Counterpoint Research 統計，長鑫存儲今年第一季 DRAM 市占率已由去年同期的 3% 提升至 8%，成為全球第四大 DRAM 製造商。

不過，長鑫存儲與全球領導廠商仍有一段差距。第一季美光 DRAM 市占率為 22%，韓國 SK 海力士 (SKHY-US) 與三星電子 (005930-KR) 的市占率則更高。

美光約 80% 的營收來自 DRAM 業務，其中也包括應用於 AI 伺服器的高頻寬記憶體 (HBM)，這項產品已成為推動公司獲利成長的重要動能。

因此市場擔心長鑫存儲擴大 DRAM 產能後，將加劇市場競爭，進一步壓抑 DRAM 價格與美光等記憶體大廠獲利表現。

值得關注的是，長鑫存儲正面臨多項風險。除了記憶體產業固有的繁榮與蕭條循環外，美國出口管制限制其向艾司摩爾 (ASML) 等供應商取得先進晶片製造設備，使公司更難縮小與全球領先業者之間的技術差距。

長鑫存儲同時面臨地緣政治風險。美國國防部上月將其列為「中國軍工企業」。