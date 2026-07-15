AI投資潮擴散！不只靠晶片 富達點名AI生態系與金融股 成Q3配置亮點
鉅亨網記者張韶雯 台北
富達國際發布最新市場評論指出，市場正由過去的「成長主導」轉向「通膨主導」的新階段，利率與通膨變化對資產定價的影響力將顯著增強。儘管近期市場波動加劇，但這主要反映了大型 IPO、季底再平衡及去槓桿等技術性因素，並非企業基本面惡化。展望第三季，富達國際預期 AI 科技與金融產業的獲利表現值得期待，7 月財報季，企業獲利韌性將成為支撐市場的關鍵力量。
富達全球動能多元基金經理人張宇翔表示，AI 產業的投資焦點已從單一晶片供應鏈，擴散至電力設備、資料傳輸、網路基建及雲端設施等更廣泛的 AI 生態系。展望第三季，市場預期科技與金融產業的獲利表現將具備韌性，若財報優於預期，將能鞏固投資信心並支撐 7 至 8 月的市場表現。
在投資策略上，張宇翔建議，投資重點需從全面參與市場，轉向精選具備定價能力、競爭優勢與獲利能見度的企業。區域配置方面，以美國與新興亞洲為核心，其中美國受益於企業獲利韌性與 AI 優勢，亞洲則在 AI 供應鏈中保有長期競爭力。產業方面，除了長期看好的 AI 主題外，金融股也因手續費收入改善及估值偏低，展現出具吸引力的配置潛力。
此外，在固定收益市場上，短存續期與高品質公司債仍是投資人較青睞的方向，可轉換公司債亦是兼具成長與防禦的工具。
張宇翔總結，未來 3 至 6 個月市場可能呈現「成長穩健、通膨偏高」的格局，投資策略應維持偏多但不追高，並強化風險控管，以靈活應對利率、政策及地緣政治帶來的市場波動。季
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