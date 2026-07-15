〈台幣〉量縮小貶觀望 收32.189元貶值1.7分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-15 17:37

新台幣今 (15) 日升貶互見，在台股再度強彈之際顯得相對平靜，終場收在 32.189 元，貶值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值僅 12.31 億美元。

台北匯市今日呈現量縮觀望態勢。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 32.11 元、升值 6.2 分開出後，最高一度來到 32.1 元，但上午 10 點半過後轉貶，最低來到 32.222 元，終場收在 32.189 元，貶值 1.7 分，全日高低價差 1.22 角。

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觀察主要亞幣，升貶互見，泰銖貶逾 0.4%，韓元貶進 0.2%，新台幣收貶 0.05%，日元、星元和美元指數均處平盤左右，人民幣則升值約 0.1%。

國泰證期研究部指出，美國 6 月 CPI 年增率 3.5%，放緩速度超乎預期，顯著緩解升息擔憂，儘管油價居高，但整體風險偏好已有所回溫。