〈台幣〉量縮小貶觀望 收32.189元貶值1.7分
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (15) 日升貶互見，在台股再度強彈之際顯得相對平靜，終場收在 32.189 元，貶值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值僅 12.31 億美元。
新台幣今日以 32.11 元、升值 6.2 分開出後，最高一度來到 32.1 元，但上午 10 點半過後轉貶，最低來到 32.222 元，終場收在 32.189 元，貶值 1.7 分，全日高低價差 1.22 角。
觀察主要亞幣，升貶互見，泰銖貶逾 0.4%，韓元貶進 0.2%，新台幣收貶 0.05%，日元、星元和美元指數均處平盤左右，人民幣則升值約 0.1%。
國泰證期研究部指出，美國 6 月 CPI 年增率 3.5%，放緩速度超乎預期，顯著緩解升息擔憂，儘管油價居高，但整體風險偏好已有所回溫。
不過，國泰證期研究部也提到，通膨年增率仍高於目標，加上油價反彈，聯準會較可能維持利率不變並延長觀望期。
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