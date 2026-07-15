鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 19:38

臺灣創新板 (tib - 創) 誕生第二家千金股！沛爾生醫 - 創 (6949-TW) 於今 (15) 日股價攻上漲停板 1025 元，市值達 672 億元創歷史新高。當日外資買超 280 張、金額達 2.85 億元，創近一年新高；2026 年以來累計外資買超 890 張，累計金額近 5 億元，顯示國際資金高度肯定創新板企業。

搭配 7 月 16 日至 19 日的亞洲生技大展，創新板已成為生醫產業最高估值的聚落。掛牌於創新板的漢康 - KY 創 (7827-TW) 與沛爾生醫 - 創，於 7 月 15 日的股價淨值比分別達 50 倍及 25 倍，居台灣百餘檔上市櫃生醫股之前二名，展現創新板作為高成長生醫企業資本平台的關鍵地位。

‌



臺灣創新板與一般板同屬上市主板，並擁有多元轉板機制 (上櫃及一般上市公司亦可彈性選擇轉入)。近年創新板持續推動制度改革，透過全面開放全體投資人交易、開放信用交易、當沖、ETF 及投信基金投資等措施，有效提升市場流動性、成交量與價格發現效率。