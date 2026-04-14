〈亞洲生技大展〉李鍾熙：以AI整合力為核心主軸 加速生技創新產業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-14 15:53

亞洲生技大會將於 7 月 15 日至 19 日登場，今年以「亞洲創新，引領全球」為主題，並以「速度 Speed」為核心概念，「AI 整合力」為主軸，串聯全球的創新、投資、法規及供應鏈，打造加速生技創新產業化的國際平台。

亞洲生技大會7月登場，以AI整合力為核心主軸。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年 BIO Asia 有三大特色，包括展現 AI 新時代快速商業化的新機會、彰顯亞洲生醫產業的優勢，並擴大國際及學研界的參與。

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李鍾熙指出，AI 科技提供全新的加速整合能力，並以新藥開發為例，指出 AI 可以支援新藥開發，早期排除低潛力的方案，減少實驗次數以降低成本，縮短研發時程，並憑藉亞洲 CDMO、CRO 產業鏈，導入加速審查機制等，藥物開發至進入市場時間可望縮短 5 至 7 年。

導入 AI 除可加速研發與臨床試驗外，李鍾熙認為，也可延伸至審查後的市場推廣、預測需求、製造與供應鏈最佳化。他並指出，目前新藥開發至商業化總成本達 10 至 20 億美元，若導入 AI，可望加速研發時程，並減少成本，有助未來藥價下降與可近性，並提高整體產品競爭力。