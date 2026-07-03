鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-03 13:42

亞洲生技大會將於 7 月 15 日至 19 日登場，今 (3) 日舉辦會前記者會，主席李鍾熙指出，今年展會匯聚 22 個國家、900 家企業、2300 個攤位，展會規模創新高，展會三大亮點包括 AI、資本市場以及相關衛星議程。

李鍾熙表示，由於 AI 儼然成為可提升效率與品質的關鍵工具，因此今年展會設有多個以 AI 為主題的活動，內容涵蓋新藥研發、加速法規審查、製造、銷售與臨床等階段，以期未來透過 AI 應用，縮短開發週期、降低成本。

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因此在 AI 應用上，展會邀集全球 AI 生醫領域專家與企業來談交流，探討 AI 如何加速新藥開發、提升臨床效率，重塑全球新藥研發產業鏈。

此外，李鍾熙指出，今年香港聯交所首度來台，希望能吸引台灣生技業赴港上市，台灣資本市場上，台股規模快速成長，市值位居全球第 4 名，因此展會中也將積極推動生技產業加入台灣資本市場，若有更多資金投入，將有助整體生技產業發展。他並指出，台灣與香港兩地資本市場制度與審查機制不同，企業可依自身需求選擇。

大會論壇部分，將以產業創新與加速投資，呼應政府健康台灣、韌性台灣政策，串連各場，並以「Speed to Patients - 加速上市、造福病患」為主軸，透過 AI 與產業鏈整合，銜接今年五大全球發展趨勢主題，涵蓋藥物設計、非臨床測試，臨床試驗、整合製造與供應鏈，以及數據驅動決策，有助縮短生醫產品及服務開發時程並提升成功率。

除展會主議程，李鍾熙提到，許多機構與公司共同主辦的衛星議程內容也相當豐富，擴大議程深度與廣度，提供跨組織交流與專題探討的平台。