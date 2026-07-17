鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-17 19:00

副總統蕭美琴今 (17) 日前往南港展覽館參觀「2026 亞洲生技大展 (BIO Asia-Taiwan Exhibition)」時表示，台灣的生技產業是重要的護國產業之一，並肯定生技產業的發展與進步，期盼能持續提升「台灣」品牌的信任價值，促進產業與世界連結。

蕭美琴抵達後，分別前往國衛院、衛福部、中國醫藥大學、經濟部產業技術司及產業發展署、中研院生醫轉譯研究中心、台北醫學大學、國科會等單位攤位參觀，了解政府推動「健康台灣」的政策成果，及學研單位在疫苗開發、藥物研發、疾病早期篩檢、智慧病房與照護等領域之量能。

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蕭美琴也接受媒體訪問時表示，台灣除了晶片產業外，還有很多其他護國產業，尤其是與國人健康密切相關的生技產業，包括賴清德總統非常重視國人健康，並成立「健康台灣推動委員會」。

蕭美琴認為，健康與生技產業緊密相連，他在前年也曾來參觀展覽，每次都看到各領域有顯著的發展與進步，尤其是國際社會對台灣生技產業的信任持續提升，今 (2026) 年參展及參與活動的國際人士更創下新紀錄，相信台灣與世界的連結將在各個產業創造更多新機會。

蕭美琴強調，生技產業攸關每個人的身體健康，也涉及許多新藥開發以及總統推動的「百億癌症新藥基金」等重要政策，他也看到業界透過細胞及組織培養等科學方法減少動物實驗，希望國人有機會能來現場了解生技產業，共同為「台灣」這個品牌創造更多信任價值，對百工百業都有助益。