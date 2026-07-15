臺企銀上半年淨賺74.12億元年增逾15% 智慧金融連3年獲ABF大獎加持

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-15 12:42

臺企銀（2834-TW）數位轉型成果再次獲得國際高度肯定，於新加坡舉辦的亞洲銀行與財經雜誌 (Asian Banking and Finance, ABF) 頒獎典禮中，連續三年蟬聯「台灣年度數位轉型獎」，展現出從傳統銀行跨入智慧金融機構的卓越實力。在財務表現上，臺企銀公布 2026 年 6 月份自結財報，單月稅後淨利為 14.90 億元，月增 15.86%；累計上半年賺 74.12 億元，年增 15.54%，EPS 為 0.76 元，維持穩健成長。

臺灣企銀勇奪ABF「臺灣年度數位轉型獎」，由數位金融部協理蔡育呈(右）代表受獎。（圖:臺企銀提供）

臺企銀自 2021 年起積極推動全面性數位轉型，今年更聚焦於人工智慧、商業模式、客戶體驗及數據應用四大核心策略，致力於將「防詐」機制提升至智慧化新高度。透過導入機器學習的 AI 投資阻詐預測模型，結合電信 API 即時防護，該行成功建構出多層次的智慧安全防禦體系，不僅大幅提升金融交易安全，也為數位品牌 Hokii 創造了更佳的客戶體驗，帶動整體數位金融滿意度連年攀升。

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儘管近期全球金融市場波動，臺企銀仍憑藉紮實的轉型步伐與穩定的獲利能力吸引市場關注。從法人進出狀況來看，近期市場資金略有調整，外資在近期交易中對其持股部位進行了小幅調節，顯示在市場震盪期間，法人對於金融股的操作策略相對謹慎，然而臺企銀憑藉長期佈局的數位轉型效益，持續強化數位通路與防詐科技，不僅深耕中小企業金融核心業務，更為未來長期發展奠定厚實基礎。