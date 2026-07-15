鉅亨網記者吳承諦 台北
軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日第二季財報，第二季稅後純益 1.2 億元，季增 515%，每股純益 0.4 元；上半年稅後純益 1.4 億元，年減 62.5%，每股純益 0.47 元。毅嘉表示，公司持續布局車用及光通訊產品，並加速海外產能建置，將進一步提升集團長期競爭力及獲利表現。
毅嘉第二季營收 32.7 億元，季增 16.4%，年增 16.8%；毛利率 14.0%，季增 1.0 個百分點，年減 5.9 個百分點；營業利益 1.9 億元，季增 131.3%，年減 27.1%；營益率 5.7%，季增 2.9 個百分點，年減 3.4 個百分點。稅後純益 1.2 億元，季增 515.0%，年減 40.5%，每股純益 0.40 元。
毅嘉上半年累計營收 60.8 億元，年增 16.1%；毛利率 13.5%，年減 5.4 個百分點；營業利益 2.7 億元，年減 39.7%；營益率 4.4%，年減 4.0 個百分點；稅後純益 1.4 億元，年減 62.5%，每股純益 0.47 元。
毅嘉表示，受到原材料成本上漲、匯率波動，以及海外新廠投產初期營運成本增加等因素影響，毛利率、營益率出現年減，且受到人民幣升值產生匯兌損失影響，第二季稅後淨利低於去年同期表現。
毅嘉科技目前獲利表現仍受到海外產能布局及新事業投資發展所帶來的短期成本影響，但相關投資均為支撐未來成長之重要策略，其中， 馬來西亞新廠在車用電子及光通訊產品領域的產能布局已逐步展現成果，隨著客戶需求持續增長及新產能效益逐步發酵，預期將有助於提升集團未來營運規模與獲利能力；
展望未來，客戶需求仍維持穩健成長態勢，馬來西亞新廠在車用及光通訊產品的效益也可望逐步顯現，毅嘉科技將持續深化高附加價值產品布局，並強化全球生產基地競爭優勢，預期下半年營運可望持續增溫，全年度營運表現仍將朝挑戰新高目標邁進。
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