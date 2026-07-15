軟板廠毅嘉 ( 2402-TW ) 今 (15) 日第二季財報，第二季稅後純益 1.2 億元，季增 515%，每股純益 0.4 元；上半年稅後純益 1.4 億元，年減 62.5%，每股純益 0.47 元。毅嘉表示，公司持續布局車用及光通訊產品，並加速海外產能建置，將進一步提升集團長期競爭力及獲利表現。

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毅嘉科技目前獲利表現仍受到海外產能布局及新事業投資發展所帶來的短期成本影響，但相關投資均為支撐未來成長之重要策略，其中， 馬來西亞新廠在車用電子及光通訊產品領域的產能布局已逐步展現成果，隨著客戶需求持續增長及新產能效益逐步發酵，預期將有助於提升集團未來營運規模與獲利能力；