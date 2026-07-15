鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 17:01

富邦金控 (2881-TW) 今 (15) 日公布 2026 年 6 月自結合併稅後純益 94.9 億元，累計前 6 月稅後純益 973.4 億元，創下歷史同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 6.67 元，奪下金控累計獲利與 EPS 雙冠王。透過其他綜合損益按公允價值衡量 (FVOCI) 之股票處分損益，6 月金控合計 197.3 億元，前 6 月累計達 910.7 億元；金控 6 月本期淨利加計 FVOCI 權益工具稅後處分利益 292.2 億元，累計前 6 月共 1884.1 億元，超越歷年全年獲利表現，總計之每股稅後盈餘為 13.17 元。

富邦人壽 6 月稅後純益 16.9 億元，累計前 6 月稅後純益 555.8 億元；加計 6 月及累計前 6 月 FVOCI 權益工具稅後處分損益 180.9 億元及 876.6 億元後，6 月及累計前 6 月本期淨利加計 FVOCI 權益工具稅後處分利益分別為 197.8 億元及 1432.4 億元。儘管台股 6 月震盪，但 6 月及累計前 6 月本期淨利加計 FVOCI 權益工具稅後處分利益均創下歷年同期新高，除 CSM 攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，台股部位實現資本利得，且本月進入除息旺季增加現金股息收入。

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債市方面，美國良好經濟數據表現，與油價下跌交互影響，美國公債呈現短率上升、長率震盪走勢，富邦人壽以能穩定提升經常性收益，做好資金管理為目標。匯市方面，聯準會 6 月份貨幣政策會議立場鷹派，下半年升息預期帶動 6 月美元兌台幣升值 1.4%，匯率波動可由外匯價格變動準備金提存或沖抵。後續將持續關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度 (Taiwan Insurance Solvency，TIS) 資本水準維持良好，6 月底自結淨值比率逾 15%，較第一季淨值比 11.5% 顯著提升，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行 6 月稅後純益 52 億元，年增 36%，單月獲利首次突破 50 億元，主要受惠股息收入挹注，以及存、放款規模持續擴大與財富管理業務成長，帶動營收提升；累計前 6 月稅後純益 257.3 億元，較去年同期成長 32%，續創歷史新高。在業務表現方面，海外及個人放款需求穩健成長，帶動放款餘額較去年同期成長 15%；受惠基金及保險商品銷售成長，上半年財管收益較去年同期成長逾 4 成。截至 6 月底，逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1,113%，資產品質維持良好。

富邦產險 2026 年 6 月稅後純益 9.5 億元，累計前 6 月稅後純益 55.9 億元，續創歷史同期新高；加計 FVOCI 權益工具稅後處分損益後，單 6 月及累計前 6 月合計金額分別為 15.1 億元及 74.2 億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。憑藉集團資源整合與多元通路優勢，6 月整體簽單保費 69.2 億元，較去年同期成長 10%；累計前 6 月簽單保費收入 402.9 億元，較去年同期成長 8%，簽單市佔率 24.9%，穩固市場領導地位。

富邦證券 6 月稅後純益 26 億元，累計前 6 月稅後純益 110.2 億元，較去年同期成長 172%，上半年累計獲利突破百億元，且已超越去年全年獲利，單月及累計獲利均續創歷史新高。在手續費收入方面，受惠於台股市場交易熱絡，6 月台股日均成交量維持高檔，累計上半年台股日均成交量達 1.3 兆元，推升經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長 133%。同時，受市場行情走揚帶動，金融資產部位表現良好，相關收入較去年同期成長 172%。富邦證券在經紀、財富管理及金融資產部位收入同步成長下，上半年整體營運維持穩健表現，累計獲利續創新高。