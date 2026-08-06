突破7兆！DeepSeek V4 Flash單周調用量全球登頂

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-06 09:00

多模型聚合平台 OpenRouter 發布的全球 AI 大模型調用量周榜單（7 月 27 日至 8 月 2 日）顯示，DeepSeek V4 Flash 以 7.22 兆 Token 的調用量位居第一。

DeepSeek V4 Flash單周調用量全球登頂。（圖：Shutterstock）

另據開源項目團隊 OpenCode 發文，其平台上 DeepSeek V4 Flash 的調用量大幅飆升，僅 8 月 1 日一天，模型單日處理達 8 兆 Token。其中 5 兆為免費試用額度消耗，3 兆為開發者透過 OpenCode 平台付費使用。

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據《界面新聞》5 日（周三）報導，OpenRouter 的數據顯示，上周全球 AI 大模型總調用量為 56.8 兆 Token，較前周下滑 2.07%。

上榜的 AI 大模型中，中國 AI 大模型周調用量達 28.13 兆 Token，下降 14.76%。同期美國 AI 大模型周調用量為 4.38 兆 Token，激增 87.18%。中國大模型周調用量已連續十四周超過美國，穩居全球首位。

至於 OpenRouter 本周榜單，目前 DeepSeek V4 Flash 0423 仍排在首位，調用量為 6.92 兆 Token。

該模型最早於今年 4 月推出，主打平衡推理速度、長上下文能力與調用成本，主要面向開發者、商用企業提供高吞吐推理服務。

排在第二名的是小米 (01810-HK) MiMo-V2.5，周調用量 5.1 兆 Token，較前周銳減 52%，市場熱度有所回落。

小米這款模型於今年 4 月 23 日正式公測，4 月底完成全系列開源。其採用混合專家 MoE 架構，總參數突破兆級別，激活參數 42B，標配 100 萬 Token 超長上下文窗口，同時覆蓋文本、語音、圖像全模態交互。

目前第三名是騰訊 (00700-HK) 自研大模型混元 Hy3，調用規模 5.01 兆 Token。Hy3 曾是 7 月 26 日所在周榜單增長勢頭最猛的模型，彼時周調用量 3.94 兆 Tokens，增幅超過 999%。