鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-08-05 16:10

報導指出，DeepSeek本輪融資在7月中啟動、7月底曾因投資人會議實錄外洩風波暫停，重啟後公司與洽談方均要求低調推進，部分前期接觸機構尚未接到重啟通知。

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DeepSeek首輪融資於今年4月開啟、6月交割，金額500億元、估值逾3500億元，寫下中國AI大模型首輪規模紀錄。出資陣容橫跨創辦人、網路巨頭與產業資本；梁文鋒個人出資約200億元，騰訊100億元，寧德時代體系50億元，京東、網易、IDG資本各30億元，礪思資本、正心谷、拾象資本等跟進，國家人工智慧產業投資基金亦入局。首輪意向資金超千億，份額供不應求。

DeepSeek第二輪談判名單兼納首輪落選候補機構與既有股東增資方，投前估值較首輪跳升約43%。若順利交割，DeepSeek兩輪累計募資將突破千億元，資金預計投入新一代模型研發、算力基礎設施與商業化落地。

憑藉低成本高性能路線及推理、程式碼生成表現，DeepSeek已成為中國基礎模型賽道標竿，二輪高估值亦反映資本市場對國產通用人工智慧(AGI)長期價值的重估。