川普：美伊雙方周二曾接觸 達成協議前將「持續攻擊」
鉅亨網編譯羅昀玫
美國總統川普 (Donald Trump) 週二 (14 日) 表示，美方當天稍早曾與伊朗官員接觸，並強調，對伊朗的攻擊將持續，直到伊朗同意達成協議為止。
川普接受福斯新聞 (Fox News) 訪問時表示，他的代表最近一次與伊朗官員交談就在「一個小時前」，並稱「他們想要達成協議」。
川普表示，針對伊朗的攻擊將「持續到我說夠了為止」，並警告伊朗：「你們最好達成協議，否則將什麼都不剩。」
當被問及哈格島 (Kharg Island) 時，川普表示，攻擊伊朗石油基礎設施將留到最後，但最終仍會發動攻擊。他也提到，可能進一步攻擊伊朗核設施，並特別點名 Pickaxe Mountain。
川普發表上述言論前不久，美國中央司令部 (CENTCOM) 宣布，美軍已連續第四天對伊朗發動攻擊，行動旨在削弱伊朗攻擊荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 商業航運的能力。
美國中央司令部同時恢復對伊朗的海上封鎖。川普當天稍早表示，荷姆茲海峽將向「除伊朗以外的所有船舶」開放。
川普也撤回原先對通過荷姆茲海峽的航運收取 20% 通行費計畫，理由是與中東領導人進行談話。
為回應美國最新一輪軍事行動，伊朗對多個中東國家的美軍基地發動報復性攻擊，並否認荷姆茲海峽已經開放。
與此同時，伊朗持續攻擊荷姆茲海峽及周邊地區的商業船舶。
最新一輪敵對行動源於伊朗攻擊荷姆茲海峽商船。德黑蘭主張，船舶通過這條重要水道時，只能使用由伊朗指定的航線。
美國隨後因伊朗攻擊商船，再度對伊朗發動軍事打擊，引發伊朗報復，也使美伊雙方 6 月達成的諒解備忘錄在很大程度上遭到破壞。
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