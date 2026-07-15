鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-15 09:30

根據周一提交的訴訟文件，原告指控 Meta 違反多項受法律保障的休假規定，以及與懷孕、身心障礙等相關的反歧視法規，並表示希望個別透過仲裁程序追究相關主張。

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代表 26 名匿名員工的律師在向美國加州北區聯邦地方法院提交的訴狀中表示，這些原告均為 Meta 今年 5 月裁員時遭裁撤的員工。公司在該輪裁員中削減約 10% 員工。

原告指控，Meta 的「一系列內部人工智慧系統」在決定裁撤哪些員工時，未將已獲批准的缺勤或休假納入考量。

律師在訴狀中寫道，「這些工具採用的輸入資料包括績效評等、校準分數、生產力與產出指標、『AI 原生 (AI-native)』評級，以及 AI token 使用量。但從設計上來看，正在依法享有醫療或家庭照護休假的員工，或因身心障礙導致工作產出減少的員工，本來就無法累積這些指標。」

訴訟指控 Meta 使用 token 消耗量等指標，並以此針對特定員工。token 使用量如今已逐漸成為衡量員工整體 AI 使用程度的指標。

Meta 發言人透過電子郵件表示，相關「指控毫無根據，也並非基於事實」。

Meta 發言人在聲明中表示，「人力管理及組織決策過去和現在都是由人做出，而不是 AI。」

這起訴訟凸顯外界日益擔憂 AI 對就業，以及對職場中身心障礙人士可能造成的影響。