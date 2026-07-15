〈焦點股〉台驊除息5元穩步填息 看好AI發展支撐物流需求

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-15 10:20

貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (15) 日進行除息交易，每股配發現金股利 5 元，早盤股價穩在盤上，穩步展開填息路，台驊表示，正深耕亞洲市場、拓展多元物流服務並與客戶深化合作，長期營運動能穩健成長。

台驊穩步展開填息路。(鉅亨網資料照)

展望下半年，台驊認為，AI 基礎建設、高科技供應鏈、跨境電商及企業持續推動供應鏈區域化布局，仍將支撐整體物流需求。

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台驊表示，在 AI 伺服器、高階電子產品、半導體設備、科技材料和跨境電商等貨品帶動下，海運、空運、中歐鐵路和內貿物流等主要業務同步成長，儘管全球物流市場仍面臨地緣政治、國際貿易政策和供應鏈重組等不確定因素，但企業更加重視供應鏈韌性、區域布局和整合服務能力，帶動整合型物流服務需求。